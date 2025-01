Anteprima24.it - Omicidio della madre del tiktoker, pm chiede la condanna all’ergastolo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLucida, razionale, protagonista non di un raptus omicidiario ma di un delitto predatorio voluto e immaginato: ha chiesto l’ergastolo il sostituto procuratore di Napoli Maurizio De Marco per Stefania Russolillo, la donna accusata di essere l’assassina di Rosa Gigante, la 72enne mamma delDonato De Caprio (oggi presente, insieme con altri familiari), il cosiddetto “re dei panini” notissimo a Napoli e non solo, grazie anche ai suoi tre milioni di follower. Nel corsosua requisitoria il magistrato ha ricordato tutte le fasi dell’, dall’inizio alla fine, e descritto il dramma avvenuto nell’abitazionevittima, nel quartiere Pianura di Napoli il 18 aprile 2023. Dall’appartamento, trovato in disordine, come se qualcuno avesse rovistato gli ambienti, non sono stati trovati la fede che la vittima aveva al dito e circa 150 euro.