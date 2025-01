Terzotemponapoli.com - Napoli, Gilmour: “La prima volta al Maradona ho vissuto un’atmosfera pazzesca”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Billy, centrocampista del, ha rilasciato un’intervista al canale Youtube del club azzurro. Queste le sue parole:: Messi e Ronaldo sono stati i miei idoli“In Scozia ho giocato nelle giovanili di un team locale, poi sono passato al Glasgow Rangers e successivamente ho scelto di giocare per il Chelsea. In seguito sono passato al Norwich, poi al Brighton e infine qui al. Da bambino giocavo sempre a calcio con gli amici e non riuscivo proprio a star fermo. Messi e Ronaldo sono stati i miei idoli, poi quando ho capito che avrei giocato da centrocampista ho ammirato calciatori come Iniesta, Xavi e Fabregas. Le più belle sensazioni che ho provato fin qui sono l’esordio in Premier e quello in Nazionale, agli Europei, contro l’Inghilterra. Scott è arrivato pocodi me: ci siamo sentiti per messaggio nei giorni in cui anche io speravo di trasferirmi al