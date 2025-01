Liberoquotidiano.it - "Lo ha fatto senza dirgli nulla": dopo Affari Tuoi pioggia di critiche su Alessandro e Andrea

Leggi su Liberoquotidiano.it

Adla serata di, due gemelli, uno carabiniere, l'altro poliziotto, non è stata delle più fortunate. Nella puntata andata in onda martedì 21 gennaio, Stefano De Martino si diverte a giocare con i due gemelli che pacco su pacco provano a sfiorare il bottino grosso, quello da 300.000 euro. Ma dile pieghe della sorte giocano a sfavore dei due concorrenti. Hanno rifiutato offerte molto generose da parte del dottore, soprattutto la prima da 47.000 euro, un bottino di tutto rispetto. Poi il cambio: via il pacco 2 per prendere il pacco 3. E qui si consuma la piccola frizione tra i due fratelli: il primo crede che i 300.000 siano nel 2, l'altro nel 3 appena pescato. Alla fine i 300.000 euro erano proprio nel pacco ceduto e i due si sono accontentatati di 37.000 euro, l'ultima offerta del dottore.