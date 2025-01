Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 4-6 5-7 6-4 5-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’americano serve per restare nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio, dritto e volèe a bersaglio per il torinese.5-5 Game. Scappa via la risposta di rovescio di, che torna ora alla battuta.AD-40 Servizio, dritto e volèe alta vincente di.40-40 Non passa il rovescio dello statunitense. Parità.40-30 Servizio in kick solido del.30-30 BOOM! Accelerazione con il rovescio lungolinea spaventosa dell’azzurro.30-15 Sulla riga il dritto inside in in avanzamento di.30-0 Non passa la smorzata di rovescio del torinese.15-0 Servizio e dritto a segno per il tennista di Atlanta.5-4 Game. Servizio, dritto e smash. Dopo il cambio di camposervirà pernel set.40-0 Altra ottima prima dell’italiano.30-0 Servizio vincente dell’azzurro.15-0 Gran punto di Lorenzo, che dipinge il campo da fondo e chiude con la stop volley di rovescio.