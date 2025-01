Ilgiorno.it - L'eclissi solare e un presagio divino dietro la fine delle piramidi egizie: la tesi dell'archeoastronomo Magli del Politecnico di Milano

Leggi su Ilgiorno.it

, 22 gennaio 2025 – Potrebbe essere stata un'inaspettatatotale di Sole, nel 2471 a.C., a rivoluzionare le pratiche funerarie'Antico Regno segnando la'eragrandi: lo ipotizza l'Giuliodeldi, in uno studio condiviso sulla piattaforma arXiv. La quarta dinastia (circa 2600-2450 a.C.) rappresenta l'apice'architettura egizia, con la costruzionedi Dahshur e Giza, inclusa la Grande Piramide di Cheope. Tuttavia, durante il breve regno del faraone Shepseskaf, si assiste a una svolta radicale: la sua tomba non era una piramide, ma una massiccia struttura rettangolare con estremità rialzate, ispirata ai santuari arcaici di Buto, un sito sacro del delta del Nilo. Inoltre, questa tomba non era visibile da Heliopolis, centro del culto del Sole.