Latina avrà il suo Caffè Letterario in pieno centro | L’attività al via dalle prossime settimane

, 22 gennaio 2025- “Tutto pronto per ilin. L’aggiudicatario della procedura, ad evidenza pubblica, per la gestione del locale comunale sito all’angolo tra corso della Repubblica e piazza del Popolo, giàpotrà avviaredi somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di eventi a carattere culturale”.E’ quanto affermato questa mattina dall’assessore al Patrimonio Ada Nasti: “A seguito del bando, che l’amministrazione comunale ha posto in essere nell’ambito di un processo di valorizzazione dei propri immobili – ha spiegato l’assessore Nasti -, abbiamo ricevuto diverse offerte. La commissione esaminatrice ne ha ritenute valide otto, come risulta dalla graduatoria approvata dalla dirigente del dipartimento Patrimonio, Alessandra Pacifico.