La rete dei Consorzi di Bonifica | Sicurezza con i nuovi invasi Così si protegge la Toscana

"Un ruolo da affermare". A dodici anni dalla loro riforma è questo il desiderata espresso daidie Irrigazione della. Sempre più strategici nelle azioni di prevenzione e tutela del reticolo idraulico. Tanto più in stagioni dal clima impazzito e alluvioni sempre più ordinarie nella loro straordinarietà, a causa dei cambiamenti climatici. Tradotto in numeri? Idiprogrammano, progettano e operano in 273 Comuni, su 10 province, sui 36.702 km di corsi d’acqua in gestione. Con 10.555 km di corsi d’acqua manutenuti ogni anno; 96 impianti idrovori; 382.600 ettari di superficie irrigata; 572 dipendenti di cui 450 tra tecnici specializzati e operatori di mezzi d’opera: 387 mezzi d’opera (escavatori, trattori, camion) e 46 idrovore mobili. Tutto ciò, per Anbi, nel segno di un rinnovamento di quattro delle sei presidenze deie a dodici anni dall’entrata in vigore della legge regionale che ha razionalizzato quel sistema che ha superato la frammentazione delle competenze con l’affidamento unico aidi(passati da 13 a 6) della gestione dei corsi d’acqua e dell’irrigazione.