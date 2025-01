Ilgiorno.it - La Rafting Academy: sull’Adda si formano i super preparatori di discese dei fiumi

Sondrio – La Valtellina ha ospitato la prima sessione della ““. Il, disciplina sportiva nata negli Stati Uniti, che prevede la discesa di un fiume su particolari gommoni inaffondabili (i raft), in provincia di Sondrio è di casa, così come lo è da tempo la canoa fluviale. Tante le manifestazioni organizzate sul fiume Adda che, in alcuni tratti, si presta particolarmente a ospitare queste discipline sportive ad altissima gradazione adrenalinica. La scorsa settimana, è ufficialmente iniziato il progetto ““, fortemente voluto da Federazione italiana, in stretta collaborazione con il centro& outdoor l’Indomita Valtellina River. Questo innovativo programma di formazione si terrà su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo le compagnie di navigazione più attive.