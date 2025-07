Festa 4 luglio a Villa Taverna con Meloni Salvini Tajani La Russa e Fertitta Lo speciale – Il video

Un’indimenticabile celebrazione del 4 luglio a Villa Taverna, la prestigiosa residenza dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma. Tra incontri ufficiali e momenti di convivialità, si sono riuniti leader politici italiani come Meloni, Salvini, Tajani e La Russa, insieme all’ambasciatore Fertitta, per rendere omaggio alla storica giornata dell’indipendenza americana. Un evento che unisce diplomazia e politica in un’atmosfera di allegria e rispetto reciproco. La festa ha mostrato ancora una volta l’importanza dei legami transatlantici.

(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2025 La festa a Villa Taverna, sede dell'Ambasciata Usa a Roma, in occasione del 4 Luglio, giorno dell'Indipendenza americana. Presenti, oltre al padrone di casa, l'ambasciatore Tilman Fertitta, la premier Meloni, i suoi vice Tajani e Salvini e il Presidente del Senato La Russa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Taverna per la festa dell'Indipendenza Usa che si celebra il 4 Luglio. Ecco i sandali che ha indossato per l'occasione Vai su X

Meloni alla festa per il 4 luglio presso villa Taverna: "ho sempre guardato con ammirazione al modo con il quale il popolo americano celebra il 4 luglio" . Disse quella che vorebbe abolire il 25 aprile perchè divisiva. Povera e disgraziata Italia! Ma che male abbi - facebook.com Vai su Facebook

