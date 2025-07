Frassica torna con quelli della notte Tra Grazie dei fiori e Cacao meravigliao

Preparati a una serata indimenticabile a Porto Santo Stefano! Questa sera alle 21.30, la Piazza dei Rioni si trasformerà nel palcoscenico di un evento unico: Nino Frassica, con la sua irresistibile verve comica, sarà accompagnato dai talentuosi Los Plaggers per un mix di musica, risate e sorprese. Un appuntamento imperdibile tra concerto e cabaret, che coinvolgerà il pubblico in un viaggio emozionante e divertente... non mancate!

PORTO SANTO STEFANO Stasera alle 21.30, tutti a Porto Santo Stefano, in Piazza dei Rioni per accogliere la grande verve comica di Nino Frassica (nella foto) accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti: uno show incalzante e divertente, tra concerto e cabaret, in un viaggio emozionante pieno di celebri brani durante il quale il pubblico sarà chiamato a interagire con le stravaganti invenzioni musicali dell'artista siciliano. Una grande festa, un'operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

