Eventi del Giugno Pisano | Non sono la Notte Bianca Abbiamo restituito risalto a storia radici sacralità

Il Giugno Pisano si rivela ancora una volta attraverso un’interpretazione diversa, dando nuovo risalto alle radici sacre e alla storia che lo rendono unico. Non più mero intrattenimento, ma un vero e proprio viaggio nel passato, valorizzando le tradizioni autentiche di Pisa. Una prospettiva che riscopre il cuore della città e ne celebra l’identità profonda. L’assessore alle Tradizioni ha sottolineato come questa operazione riporta la nostra storia al centro, restituendo a Pisa il suo vero spirito.

"Un capovolgimento di prospettiva, ma soprattutto un'operazione di restituzione e valorizzazione nata da una visione diversa dal passato, in cui si dava più un taglio da 'Notte bianca' agli eventi simbolo del Giugno Pisano, specialmente alla Luminara di San Ranieri, dove la storia, le radici e la sacralità stessa dei momenti erano piegati ad altri obiettivi e messaggi". Lo ha detto l'assessore alle Tradizioni della storia e dell'identità di Pisa, Filippo Bedini, in occasione della presentazione del bilancio dell'edizione 2025 del Giugno Pisano insieme al dirigente Giuseppe Bacciardi. "La soddisfazione più grande è quella di esserci confermati e migliorati rispetto a una già eccellente edizione 2024.

