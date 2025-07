Come si rivitalizza un vigneto? Non si tratta solo di curare i filari, ma di infondere nuova vita tra grappoli, uccelli e vigore della natura. La prossima edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, dal 15 al 17 novembre 2025 a BolognaFiere, sarà un viaggio tra tradizione e innovazione, dove il cuore del vino rinasce in ogni dettaglio. Perché il vero segreto sta nel rinvigorire la terra e l'anima di ogni vigneto.

Non calici roteanti, ma grappoli, uccelli e la vitalitĂ in vigneto. La nuova locandina del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, in programma per il terzo anno a BolognaFiere dal 15 al 17 novembre 2025, raffigura il luogo in cui il viaggio del vino ha inizio. «Dopo l’astrazione e i richiami a grandi autori del passato usciti dal pennello del sempre geniale Guido Scarabottolo, dopo l’umorismo fumettistico di Steven Guarnaccia, ecco il vigneto “al naturale” di Sarah Mazzetti. Noi siamo contentissimi di questa scelta, perchĂ© il nostro lavoro comincia sempre lì, in vigna, e non dobbiamo mai dimenticare di raccontarlo», dice Rita Babini, vignaiola e presidentessa della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI), commentando la locandina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it