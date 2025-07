Festival Lanza si fa avanti | I ’Giardini’ come location

Il Festival Lanza si fa avanti con i Giardini come nuova location, un’idea che ha acceso il dibattito tra sognatori e scettici. Con Viareggio e la Versilia candidate a ospitare il Festival della Canzone Italiana dal 2027, il panorama si anima, tra polemiche e speranze, in un confronto che potrebbe cambiare lo scenario musicale italiano. La sfida è aperta: quale città sarà al centro dell’attenzione? Solo il tempo lo dirà, ma l’energia è palpabile.

È la notizia della settimana, di quelle che tengono banco dividendo l’opinione pubblica tra sognatori e scettici. Viareggio e la Versilia potranno ambire ad ospitare il Festival della canzone italiana dal 2027, visti i ferri corti tra Sanremo e la Rai? Gli interventi, in questi giorni, non si sono sprecati. Da chi ha rievocato le prime edizioni a Viareggio, poi "scippate" dalla città dei fiori, fino a Mimmo D’Alessandro, storico organizzatore di eventi, il quale ha escluso in modo categorico che il più famoso festival italiano possa tornare nella sua "casa" d’origine. Eppure c’è chi non vuole arrendersi, tanto da lanciare la sua proposta direttamente alla Rai: portare il Festival in Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it