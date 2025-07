Emergenza gattile | Il raddoppio ferroviario interesserà il terreno

Emergenza gattile ad Empoli: un’ombra si abbatte sulla tutela dei nostri amici a quattro zampe. Dopo alluvioni, appelli e difficoltà economiche, ora il rischio di perdere anche il rifugio per gli Aristogatti si fa concreto, minacciando di compromettere l’intera comunità animalista. Con il raddoppio ferroviario in partenza, l’incertezza cresce, lasciando tutti con un pensiero: come salvaguardare un’oasi di speranza in un’epoca di crisi?

di Ylenia Cecchetti EMPOLI Dopo l’alluvione che lo ha messo in ginocchio, dopo il recente appello lanciato dai volontari per trovare stalli alle cucciolate e contrastare l’ondata di abbandoni, dopo le continue difficoltà strutturali ed economiche, per " Gli Aristogatti " di Empoli arriva l’ennesima minaccia. E stavolta correi sui binari. Dal 1° luglio al 31 agosto partiranno infatti i lavori per il raddoppio ferroviario tra Empoli e Granaiolo, e tra i disagi previsti — oltre allo stop alla circolazione dei treni — potrebbe esserci anche un impatto diretto sul rifugio, che ospita circa 200 gatti stanziali e si prende cura di oltre 300 felini delle colonie del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Emergenza gattile: "Il raddoppio ferroviario interesserà il terreno"

