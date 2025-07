F1 oggi in tv GP Gran Bretagna 2025 | orari prove libere programma streaming

Vivi l’adrenalina del GP di Gran Bretagna 2025 in TV e streaming! Oggi, venerdì 4 luglio, si apre il weekend sul circuito di Silverstone con prove libere intense e decisive per le strategie delle scuderie. Le sessioni, alle 13.30 e alle 17.00, sono fondamentali per scoprire chi avrà la meglio in questa tappa cruciale del Mondiale. La Ferrari, tra aspettative e sfide, è pronta a rispondere alle domande che tutti ci poniamo...

Oggi, venerdì 4 luglio, prende il via il fine-settimana del GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Silverstone assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2. La Ferrari è chiamata a dare una risposta a se stessa e agli avversari. Dopo il terzo posto di Charles Leclerc in Austria, da capire se gli aggiornamenti introdotti a Spielberg funzioneranno anche sulla pista britannica.

Buonanotte a tutti, ricordando gli orari del GP di Gran Bretagna (F1): Venerdì 4 Luglio: 13:30 - 14:30 Prove Libere 1 17:00 - 18:00 Prove Libere 2 Sabato 5 Luglio: 12:30 - 13:30 Prove Libere 3 16:00 - 17:00 Qualifiche (TV8 H. 18:30) Domenica 6 Luglio: 16:00 G Vai su X

#F1 | Si torna subito in pista a Silverstone per il GP di Gran Bretagna. Ecco l'infografica completa degli orari del weekend. Sessioni standard ma gara che parte alle 16:00. Insieme alla F1, saranno in pista anche F2 ed F3. #BritishGP Vai su Facebook

