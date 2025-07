anestesisti salvano uomo agnelli ringrazia

Un gesto di straordinaria dedizione e competenza ha salvato una vita: tre anestesisti dell’Ospedale "Santa Margherita" di Cortona, Sofia Falchi, Roberta Cardinali e Michele Gammarota, hanno affrontato con sangue freddo e professionalità un’emergenza critica che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. La loro prontezza ha fatto la differenza, dimostrando quanto il coraggio e la competenza medica siano fondamentali. La comunità castiglionese si stringe intorno a questi eroi della sanità, riconoscendo il valore del loro intervento.

Un intervento tempestivo, svolto con coraggio, sangue freddo e grande professionalità. È così che tre medici anestesisti in servizio all’ Ospedale "Santa Margherita" di Cortona – Sofia Falchi, Roberta Cardinali e Michele Gammarota – hanno salvato la vita a un cittadino castiglionese che, a seguito di un’ operazione chirurgica, ha avuto gravi complicazioni. L’episodio risale a qualche settimana fa. I tre sanitari sono stati accolti a Palazzo San Michele dal sindaco Mario Agnelli, che ha voluto ringraziarli pubblicamente per il loro intervento decisivo. "Li ho voluti incontrare – ha dichiarato Agnelli – per esprimere il mio personale riconoscimento nell’affrontare quei concitati minuti con grande professionalità, coraggio e sangue freddo, rendendo quasi normale un evento straordinario". 🔗 Leggi su Lanazione.it