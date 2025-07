Verso il nuovo presidente Definito il consiglio direttivo

Verso il nuovo presidente e il consiglio direttivo, Pistoia si prepara a un significativo cambio di rotta. L’assemblea del 2 luglio ha segnato non solo un rinnovamento d’immagine, ma anche un passo importante nella gestione interna dell’Associazione. Dopo due anni alla guida, Alessandro Michelucci ha concluso il suo mandato con riconoscimenti e gratitudine. Ora, con nuovi vertici in arrivo, si apre una fase di prospettive ambiziose e rinnovate per il futuro dell’Organizzazione.

PISTOIA Non solo rinnovamento d'immagine, dal momento che l'assemblea dei soci di mercoledì 2 luglio è servita anche ad affrontare aspetti tecnici legati al funzionamento interno dell'Associazione stessa. Cambio ai vertici in vista dunque, con la scadenza naturale raggiunta dal presidente Alessandro Michelucci, alla guida di Avi dal 2023, che presentando la sua relazione finale ha ringraziato l'Associazione per il lavoro svolto nei due anni. Ora dunque si tratterĂ di attendere il primo consiglio utile (presumibilmente entro una settimana dall'assemblea) per poter qui deliberare il nome del nuovo presidente e dei due vice che resteranno in carica per il biennio 2025-2027.

