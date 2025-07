Salto con gli sci, tragedia in Giappone. Muore a 19 anni Asahi Sakano, argento ai Mondiali junior.

Una tragedia sconvolge il mondo dello sport: il promettente salto con gli sci giapponese Asahi Sakano, argento ai Mondiali junior, ha perso la vita a soli 19 anni. La sua scomparsa, avvenuta in circostanze drammatiche a Sapporo, lascia un vuoto incolmabile tra gli appassionati. Una giovane promessa spezzata troppo presto, che ci ricorda quanto siano fragili i sogni e la vita stessa. La sua storia ci insegna a custodire ogni momento con gratitudine e rispetto.

Tragedia nel mondo del salto con gli sci. Il giapponese Asahi Sakano, 19 anni, è morto nella notte fra lunedì 30 giugno e lunedì 1 luglio a Sapporo. Lo comunica lo Megmilk SnowBrand Ski Team, la sua società sportiva di appartenenza, tramite uno stringato comunicato stampa pubblicato sul proprio sito ufficiale. "È caduto dal terzo piano di un edificio nel quartiere Chuo di Sapporo attorno all'1:00 di notte del primo luglio, riportando gravi ferite su tutto il corpo. Trasportato in ospedale, ne è stato costatato il decesso". Si aggiunge che la polizia sta indagando per accertare le cause del dramma.