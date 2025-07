La grande notte di Noemi in piazza L’anteprima del Mengo a Poppi

Preparati a vivere una serata indimenticabile con Noemi, protagonista dell'anteprima del Mengo Music Fest a Ponte a Poppi. La cantante, con la sua voce coinvolgente, aprirà le danze della Notte Rosa, portando sul palco i brani del suo ultimo album "Nostalgia". Un viaggio emozionante tra ricordi e sentimenti autentici che lascerà il pubblico senza fiato, creando un’atmosfera magica e indimenticabile.

Noemi salirĂ sul palco di Piazza Garibaldi a Ponte a Poppi stasera per l’anteprima del Mengo Music Fest 2025 (in programma al Prato di Arezzo dall’8 al 13 luglio). La cantante sarĂ protagonista della Notte Rosa, con una tappa del suo tour estivo " Nostalgia ", titolo del suo ultimo album. Un’opera intensa e sentimentale in cui Noemi celebra il passato senza rimpianti, immergendosi in emozioni profonde. Il pubblico potrĂ godere di un viaggio musicale che spazia tra brani classici e successi piĂą recenti, tra cui l’ultimo singolo presentato a Sanremo, " Se ti innamori muori ". Il concerto sarĂ un mix perfetto di blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche, alternando ballad romantiche e brani senza tempo, impreziositi dalle collaborazioni con grandi nomi della scena musicale italiana: Colapesce, Mahmood, Blanco, e con le voci di Carl Brave, Neffa e Tony Effe. 🔗 Leggi su Lanazione.it