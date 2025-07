LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Hamilton vuole esaltarsi sulla pista di casa

Benvenuti alla nostra diretta live del GP di Gran Bretagna 2025, un evento imperdibile che vede Hamilton pronto a brillare sulla sua pista di casa. Tensione alle stelle e emozioni in corsa per il dodicesimo appuntamento del Mondiale di F1. Restate con noi per aggiornamenti, analisi e tutte le news in tempo reale, perché questa giornata promette spettacolo e sorprese!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere in tv e in streaming – La presentazione del GP di Gran Bretagna – Numeri e statistiche del GP di Gran Bretagna Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sullo storico tracciato di Silverstone assisteremo a un day-1 importante per i piloti e i team nella definizione degli assetti in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Grandi attese per la Ferrari e Lewis Hamilton. La Rossa in Austria ha ottenuto il podio con il monegasco Charles Leclerc, immediatamente davanti al Re Nero.

