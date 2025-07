Saldi al via torna l’ottimismo La stima | affari da 19 milioni

I saldi estivi 2025 in Toscana rappresentano un'occasione imperdibile per rilanciare il commercio locale, con una stima di affari da 19 milioni di euro in provincia di Arezzo. Le previsioni di Confcommercio indicano un’ottima partecipazione delle famiglie, pronte a spendere in media 203 euro ogni una, contribuendo così a un momento di grande vivacità economica. È arrivato il momento di approfittarne: e voi, siete pronti a fare i vostri acquisti?

di Angela Baldi Un giro d’affari stimato di 19 milioni di euro in provincia. Questo l’auspicio di Confcommercio alla vigilia dei saldi estivi 2025 che partono domani. L’ufficio studi dell’associazione di categoria parla di una spesa media a famiglia di 203 euro, con le svendite di stagione che coinvolgeranno 93.680 famiglie aretine il 63%, per un acquisto medio a persona di 92 euro. I saldi estivi 2025 in Toscana valgono circa 215 milioni di euro secondo le stime dell’ufficio studi di Confcommercio. Più di sei famiglie su dieci sono pronte a fare acquisti approfittando degli sconti, per un budget complessivo appena più alto rispetto al 2024 (+1 euro). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Saldi al via, torna l’ottimismo. La stima: affari da 19 milioni

In questa notizia si parla di: saldi - milioni - affari - torna

Confesercenti, saldi dal 5 luglio, già 700 milioni acquisti - I saldi estivi sono già ufficialmente iniziati, con anticipi e promozioni che hanno già fatto registrare oltre 700 milioni di euro in acquisti.

Sabato 5 luglio torna l’appuntamento con i saldi estivi. Il volume d’affari complessivo stimato per l’intera stagione in provincia di Cremona è di circa 21 milioni di euro. A dirlo... Leggi tutto Vai su Facebook

Lombardia, dal 5 luglio prendo il via i saldi estivi: in provincia previsti affari per 21 milioni Vai su X

Saldi al via, torna l’ottimismo. La stima: affari da 19 milioni; Lombardia, dal 5 luglio prendo il via i saldi estivi: in provincia previsti affari per 21 milioni; Saldi estivi al via in Toscana da sabato 5 luglio: giro d’affari da 215 milioni di euro.

Saldi estivi, Confesercenti: "Volume d'affari di 21 milioni" - Il volume d’affari complessivo stimato per l’intera stagione in provincia di Cremona è di circa 21 milioni di euro. Scrive informazione.it

Saldi estivi, Confesercenti: - Il volume d’affari complessivo stimato per l’intera stagione in provincia di Cremona è di circa 21 milioni di euro. Segnala cremonaoggi.it