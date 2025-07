Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Eugene 2025 | orario programma streaming italiani in gara

Se sei appassionato di atletica, non perdere l’appuntamento con la Diamond League 2025 a Eugene! Sabato 5 luglio, il Prefontaine Classic celebra la sua 50ª edizione, portando in scena le sfide più emozionanti del circuito mondiale. Scopri orari, programmazione, streaming e come seguire in diretta tutte le gare italiane per vivere quest’evento straordinario all’insegna della passione e dell’adrenalina.

Domani, sabato 5 luglio, si disputerà a Eugene la 50ma edizione del Prefontaine Classic, meeting valevole come nono appuntamento stagionale della Diamond League 2025. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica prosegue dunque oltreoceano negli Stati Uniti due settimane dopo la precedente tappa andata in scena a Parigi prima degli Europei a squadre. Italia che verrà rappresentata in Oregon dal capolista mondiale stagionale di getto del peso Leonardo Fabbri (a confronto con tutti i big statunitensi tranne Ryan Crouser) e dal primatista nazionale dei 400 ostacoli Alessandro Sibilio (troverà il campione olimpico Rai Benjamin), che fa il suo rientro nel circuito dei diamanti dopo il forfait al meeting parigino.

