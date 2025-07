La vera minaccia alla libertà di stampa in Europa è la concentrazione del mercato

La libertà di stampa in Europa è minacciata non solo da attacchi esterni, ma soprattutto dalla crescente concentrazione del mercato mediatico. La recente edizione del report "Monitoring media pluralism in the European Union" del Centre for Media Pluralism and Media Freedom evidenzia come questa tendenza possa mettere a rischio il pluralismo e la diversità dell’informazione. È fondamentale conoscere le dinamiche che plasmano il nostro scenario mediale per proteggere un diritto essenziale.

La settimana scorsa è stata pubblicata la nuova edizione del report Monitoring media pluralism in the European Union (Mpm), curato dal Centre for Media Pluralism and Media Freedom (Cmpf) dello European University Institute (Eui) di Fiesole. Finanziato dalla Commissione europea e pubblicato fin dal 2013, il monitoraggio offre un'analisi comparata della situazione attuale e dei potenziali rischi per il pluralismo dell'informazione in trentadue Paesi europei – oltre ai ventisette membri dell'Unione europea, anche Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia. Per stimare il grado di rischio per il pluralismo dell'informazione in ciascun paese, vengono tenuti in considerazione e valutati parametri di diversi ambiti: legale, economico e politico.

