Marcus, talento senza pari. L’anima nella chitarra.

Il Pistoia Blues entra nel vivo con il primo artista internazionale: stasera, venerdì 4 luglio, si esibirà per la prima volta al Festival, il giovane e talentuoso artista statunitense Marcus King. Una data esclusiva per la Piazza del Duomo di Pistoia. Ad aprire il concerto la band britannica dei Fiend Without a Face. Il musicista di Greenville, il 5 aprile 2024 ha dato alla luce il suo nuovo album, prodotto da Rick Rubin. Si intitola " Mood Swings " ed è il capolavoro di King, un'eclettica sinfonia del soul che è senza tempo e assolutamente attuale. Attingendo ai momenti più bui di King, è diventato un faro di speranza per l'artista mentre lo creava, e sarà un rifugio per chiunque stia attraversando sfide simili nella propria vita.