Music festival summer edition al via Viaggio acustico con voci e chitarre

Preparati a vivere un’estate indimenticabile all’insegna della musica, con il Pontedera Music Festival Summer Edition che apre le sue porte questa sera! Un viaggio acustico tra voci e chitarre, dove i classici della musica popolare degli ultimi decenni prenderanno vita sotto le stelle. L’evento, organizzato dall’Accademia Musicale Pontedera e dalla Fondazione Piaggio, promette emozioni uniche: non lasciartelo sfuggire!

PONTEDERA Si apre questa sera la settima edizione del Pontedera Music Festival Summer Edition, prodotto e organizzato dall’ Accademia Musicale Pontedera e dalla Fondazione Piaggio. Stasera alle ore 21.15 il debutto nel piazzale Corradino d’Ascanio, con i 30 Corde, duo formato da Riccardo Carboncini e Andrea Leonardi, chitarre e voci, in un viaggio acustico attraverso i classici della popular music degli ultimi decenni. Il palco estivo del Museo Piaggio, dopo questa apertura, ospiterà il 25 luglio il tributo a Tina Turner degli Acid Queen, con l’incredibile vocalist Celeste Di Stefano, il 1° agosto il viaggio nella musica dei Nomadi a cura di Pensiero Nomade, con la voce di Sauro Panatta ed il 29 agosto l’acoustic solo Mare, mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Music festival summer edition al via. Viaggio acustico con voci e chitarre

In questa notizia si parla di: music - festival - summer - edition

