Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi | orari 4 luglio ordine di gioco programma streaming

Se sei appassionato di tennis e desideri seguire l'emozionante terzo turno di Wimbledon 2025, non perdere neanche un minuto! Oggi, venerdì 4 luglio, è il giorno di ben 43 incontri tra singolare, doppio e misto, con protagonisti anche cinque talentuosi azzurri. Scopri dove vedere in TV e streaming gli orari, l'ordine di gioco e il programma completo di questa giornata ricca di adrenalina. Non lasciarti sfuggire nessuna emozione del torneo più prestigioso al mondo!

Oggi, venerdì 4 luglio, si apriranno il terzo turno dei main draw di singolare, il secondo dei tabelloni di doppio maschile e femminile ed il primo del doppio misto di Wimbledon 2025: in programma ben 43 incontri (due dei quali interrotti ieri ed uno rinviato ancor prima dell’inizio), che vedranno protagonisti ben cinque azzurri in quattro match. Nel torneo di singolare maschile scenderanno in campo Luciano Darderi, opposto all’australiano Jordan Thompson, e Mattia Bellucci, che sfiderà il britannico Cameron Norrie, mentre nel doppio femminile saranno protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate del numero 3 del seeding, contro la taiwanese Hao-Ching Chan e la ceca Barbora Krejcikova, infine nel doppio misto la coppia testa di serie numero 3, formata da Sara Errani ed Andrea Vavassori, sfiderà i britannici Julian Cash ed Heather Watson. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 4 luglio, ordine di gioco, programma, streaming

