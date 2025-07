’Nuove Terre’ fra teatro danza e sport Otto prime nazionali in cartellone Zorzi racconta il mondo del volley

Benvenuti alla 13ª edizione del Festival Nuove Terre, un viaggio tra teatro, danza e sport che celebra il margine come frontiera di innovazione e scoperta. Promosso dall’Officine Papage sotto la direzione artistica di Marco Pasquinucci e Laura Bevione, il festival trasforma dieci Comuni in un palcoscenico di eccellenza, portando otto prime nazionali e iniziative uniche. Un’esperienza sensoriale tra cultura, natura e comunità, dove il mondo del volley si intreccia con spettacoli sorprendenti…

La direzione artistica di Officine Papage (Marco Pasquinucci e Laura Bevione) ha costruito il programma della 13ª edizione del Festival Nuove Terre seguendo il filo rosso del 'margine': un omaggio all'eccellenza di un territorio caratterizzato da piccole comunità incastonate in un paesaggio di sogno. Dieci i Comuni coinvolti in 26 eventi (otto prime nazionali) di teatro, danza e musica, ma anche cene, incontri e passeggiate a picco sul mare, da sabato 19 luglio a sabato 30 agosto, con la direzione organizzativa di Annastella Giannelli. Tra i debutti più attesi si segnalano la vicenda di Renzo e Lucia rivisitata dai Sanpapiè (19 luglio), un funambolico viaggio nel mondo dello sport attraverso i continenti in compagnia del super campione di pallavolo Andrea Zorzi (26 luglio), il 'Tipico maschio italiano' raccontato da Lorenzo Maragoni (6 agosto), l'happening drammaturgico di Andrea Cosentino dedicato alle follie dell'intelligenza artificiale (18 agosto), e il nuovo spettacolo targato Officine Papage, in coproduzione con la compagnia portoghese Teatro da Garagem: 'La strana storia della signora Frola e del signor Ponza suo genero', liberamente ispirato a Pirandello (22 agosto).

