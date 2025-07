Trovata morta sul sentiero L’Appennino conserva il giallo

La morte di Franka Ludwig, ritrovata nel cuore dell’Appennino, ha scosso la comunità e aperto un giallo avvolto da molte incognite. Con ipotesi che spaziano dall’omicidio all’incidente, le indagini sono ancora in corso e nulla viene escluso. La 52enne tedesca, trovata sul sentiero L8217 tra Castagno d’Andrea e il Monte Falterona, lascia dietro di sé un mistero che attende di essere svelato.

Rimangono aperte tutte le piste. Quella dell’omicidio. Quella dell’incidente. Nulla viene escluso sulla morte di Franka Ludwig, la 52enne di origini tedesche trovata cadavere martedì mattina lungo un sentiero sterrato che da Castagno d’Andrea si dirige verso il monte Falterona, nella zona della fonte del Borbotto. Sul corpo della donna sono state rinvenute numerose ferite, in particolare una profonda – molta probabilmente quella letale – sulla testa. È l’autopsia il passaggio decisivo per stabilire come sia rimasta uccisa: l’esame medico legale deve definire come - e da cosa - abbia ricevuto le lesioni mortali alla testa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovata morta sul sentiero. L’Appennino conserva il giallo

Donna trovata morta su un sentiero con diverse ferite, indagini dei carabinieri - Una scena drammatica scuote San Godenzo, in provincia di Firenze, dove una donna è stata rinvenuta senza vita su un sentiero, segnata da numerose ferite.

Si indaga per omicidio sul caso della donna trovata morta da un passante a Castagno d'Andrea, in provincia di Firenze. La vittima, sui 40 anni, è di nazionalità tedesca. Probabilmente si tratta di una turista. Il cadavere è stato trovato in un sentiero sterrato vicin

Si indaga per omicidio sul caso della donna trovata morta da un passante a Castagno d'Andrea, in provincia di Firenze. La vittima è di nazionalità tedesca e dall'apparente età di 40 anni. Probabilmente si tratta di una turista. Il cadavere è stato trovato stama

