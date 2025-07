sopravvivere al caldo senza scaldare il pianeta

Sopravvivere al caldo senza contribuire ulteriormente al disastro ambientale è una sfida ormai quotidiana. Secondo il giornalista David Wallace-Wells, le ondate di calore, un tempo eventi rari, rappresentano oggi la normalità per il 75% della popolazione mondiale. Questa crisi climatica impone di ripensare i nostri comportamenti, iniziando con scelte consapevoli e sostenibili, perché il futuro del pianeta dipende anche dalle decisioni di ognuno di noi.

In un articolo pubblicato nel 2022 sul New York Times, il giornalista ambientale David Wallace-Wells, autore del volume The Uninhabitable Earth, affermava che le ondate di calore, un tempo considerate eventi eccezionali, non erano più tali: già tre anni fa erano diventate la nuova normalità per tre quarti della popolazione mondiale. E in risposta, ogni volta che una famiglia se lo può permettere, il primo investimento è quasi sempre lo stesso: un impianto di climatizzazione. Secondo i dati del rapporto The Future of Cooling pubblicato nel 2018 dall’Agenzia Internazionale dell’Energia l’uso di condizionatori e di ventilatori elettrici per rinfrescarsi assorbe circa il venti per cento dell’elettricità oggi negli edifici di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it