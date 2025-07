LIVE Bellucci-Norrie Wimbledon 2025 in DIRETTA | il sogno continua contro il semifinalista del 2022

Pronti a vivere un match che promette emozioni intense e colpi di scena? Mattia Bellucci sfida Cameron Norrie nel terzo turno di Wimbledon 2025, un confronto che incarna il sogno di ogni talento emergente. La partita si preannuncia carica di adrenalina: resterete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoperte sorprendenti. Il grande tennis è tornato, e questa è solo l'inizio di una battaglia indimenticabile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di terzo turno di Wimbledon 2025 che vede di fronte Mattia BELLUCCI e Cameron Norrie, giocatore di casa mancino che ha trovato nuova vita tennistica in questo Slam londinese. Straordinario il torneo del mancino di Busto Arsizio, che era giunto a questo terzo Major dell’anno con assai poca fiducia visto che neanche l’amata erba era riuscita a risollevare le sorti del periodo buio che stava attraversando. Solo una vittoria infatti dal torneo di Marrakech per Bellucci, fino a Wimbledon! Qui ha potuto esaltarsi rimontando un set di ritorno contro la WC britannica Oliver Crawford e poi il capolavoro successivo contro Jiri Lehecka. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Norrie, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il sogno continua contro il semifinalista del 2022

"Il terzo turno a Wimbledon è qualcosa degno di nota e che non mi aspettavo dopo aver giocato per 8-9 settimane male e senza ottenere buoni risultati" ? L'emozione e la gioia di Bellucci dopo la super vittoria in tre set contro Jiri Lehecka Vai su Facebook

