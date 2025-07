I prevostiani di destra e di sinistra

Con Riccardo Canaletti si inaugura la distinzione fra prevostiani di destra e prevostiani di sinistra. Con il suo libro “ Il pensiero di Papa Leone XIV. Dalla filosofia di Sant’Agostino al pontificato che verrà ” (Diarkos). Fra i prevostiani di sinistra c’è il giovane autore e lo dichiara lessicalmente a pagina 186 quando scrive “comunità lgbtqia+” anziché, più comprensibilmente e più cattolicamente, “Sodoma”, e a pagina 197 quando si spinge a criticare Leone perché contrario alle “famiglie omogenitoriali”. Fra i prevostiani di destra ci sarei io e più autorevolmente Sant’Agostino che nelle “Confessioni” usa parole inequivocabili: “I delitti compiuti dai sodomiti devono essere condannati ovunque e sempre”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I prevostiani di destra e di sinistra

