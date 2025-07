meta strappa i migliori esperti a openai e punta a una superintelligenza artificiale

Meta fa un colpo da maestro nel mondo dell’intelligenza artificiale, strappando a OpenAI undici talenti di altissimo calibro, tra cui alcuni tra i protagonisti di ChatGPT e GPT-4. Mark Zuckerberg ha investito milioni di euro per convincerli a unirsi alla sua rivoluzionaria corsa verso la superintelligenza artificiale. Questa mossa strategica potrebbe cambiare profondamente gli equilibri del settore, segnando un nuovo capitolo nella sfida tra tech giganti.

Questa settimana Meta ha concluso un blitz che nel giro di pochi giorni ha riscritto il settore dell’intelligenza artificiale, strappando undici ricercatori a OpenAI, inclusi alcuni fra i principali artefici di ChatGpt e del recente modello Gpt-4o. Si tratta di figure che Mark Zuckerberg ha personalmente corteggiato per mesi, offrendo contratti milionari. Secondo il Wall Street Journal, alcuni di questi hanno firmato per oltre 300 milioni di dollari in tre anni, confermando quanto il mercato dei supertalenti del settore sia caldo – e sempre più simile al calciomercato estivo. L’operazione è arrivata a pochi giorni da un altro grosso investimento di Meta, che ha puntato oltre 14 miliardi di dollari in Scale AI, azienda specializzata nell’addestramento di modelli di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it