L' ambasciatore Usa Feritta | Il Ponte di Salvini sarà una delle grandi meraviglie del mondo – Il video

Nel cuore di Roma, un incontro speciale celebra l’amicizia tra Italia e Stati Uniti: l’ambasciatore Fertitta e il ministro Salvini si sono incontrati presso Villa Taverna durante la festa dell’Indipendenza americana. Tra sorrisi, dialoghi vivaci e progetti ambiziosi, si apre un capitolo di collaborazione internazionale. E mentre si parla di ponte tra Sicilia e... rimanete sintonizzati per scoprire come questa alleanza possa trasformare il nostro futuro.

(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2025 Il Ministro Salvini a Villa Taverna in occasione della festa del 4 luglio, l'Indipendenza americana, incontra l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Fertitta. "Ecco uno dei miei nuovi amici speciali. Ci siamo divertiti moltissimo insieme, parlando di tutto ciò su cui sta lavorando e del vostro grande Paese ed è stato un vero piacere conoscerlo per me. Riguardo al Ponte tra la Sicilia e la Calabria, sì, il Grande Ponte. Una delle grandi meraviglie del mondo. Lui fa accadere le cose, quindi siamo felici di essere qui e sono così felice di ospitarlo oggi", ha detto Fertitta. 🔗 Leggi su Open.online