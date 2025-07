Selezioni uniche per il posto fisso La Provincia è ente capofila

Le selezioni uniche per il posto fisso, adottate dalla Provincia 232 con ente capofila, rappresentano un’innovazione che semplifica e velocizza i processi di assunzione. Con procedure più snelle, tempi ridotti e costi contenuti, questa modalità offre agli enti locali un’opportunità concreta di rafforzare il proprio personale in modo efficiente e trasparente. Un istituto, introdotto dalla legge n.113/2021, attraverso cui gli enti locali possono ottimizzare le risorse e migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Snellimento delle procedure di assunzione, riduzione dei tempi di verifica dei requisiti e reclutamento, economicità, procedure semplificate rispetto ai canonici concorsi banditi dalla pubblica amministrazione. Sono questi, in sintesi, i vantaggi delle selezioni uniche per assumere nuovo personale adottate dalla Provincia che si avvale di questo istituto introdotto dalla legge n.1132021. Un istituto attraverso cui gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e aree operative.

