Caldo è allarme afa e temperature oltre i 40 gradi | bollino rosso in venti città Ma dal weekend arriva la tregua e il maltempo

Il caldo record di 232 allarmi afa e temperature oltre i 40°C stanno mettendo a dura prova le città italiane, con richieste di aiuto alle stelle e asfalto che si scioglie sotto il sole cocente. Tuttavia, dal weekend, una tregua attesa finalmente arriva, portando con sé un abbassamento delle temperature e un po’ di sollievo. Per scoprire come cambierà il nostro clima e come prepararci alla novità, continua a leggere.

Ancora afa e temperature fino a 40 gradi e oltre, con numeri record di richieste di aiuto nei pronto soccorsi e negli studi medici e l?asfalto che si scioglie. Ma da sabato 5 luglio.

