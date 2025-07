Lavoro i morti in un anno sono 1202 Crescono gli incidenti e le vittime tra gli studenti della ex alternanza scuola-lavoro

Lavoro, formazione e sicurezza sono temi cruciali che non possiamo più ignorare. I numeri della relazione Inail 2024 ci ricordano una realtà drammatica: ogni anno nel nostro Paese si registrano oltre 1.200 morti sul lavoro, con un incremento di incidenti tra gli studenti coinvolti in programmi di alternanza. Una vera e propria emergenza sociale e civile che richiede azioni immediate e concrete per tutelare la vita di chi lavora e studia.

Morti bianche, infortuni, malattie professionali. La strage nei luoghi di lavoro non si ferma. Lo dicono i dati contenuti nella relazione annuale 2024 dell'Inail. Lo scorso anno gli incidenti sul. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Lavoro, i morti in un anno sono 1202. Crescono gli incidenti (e le vittime) tra gli studenti della ex alternanza scuola-lavoro

In questa notizia si parla di: lavoro - morti - anno - incidenti

Scontro Telese-Carfagna. “Fate le leggi, non comunicatini sui morti sul lavoro”. “Vergogna, sciacallo grillino”. Su La7 - In un acceso dibattito a L’aria che tira (La7), Mara Carfagna e Luca Telese si sono confrontati sui cinque referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno.

Colpe non raccontate sulle morti sul lavoro. Gli incidenti in aumento sono quelli “in itinere”. I dati Inail non assolvono i privati ma dicono con chiarezza che lo stato non sta facendo la sua parte. Le mezze verità Vai su X

#TG2000 - Sono più di 1200 i morti per gli incidenti sul lavoro nel 2024. Emerge dalla relazione Inail presentata oggi a Roma alla presenza del presidente Mattarella. #3luglio #Incidenti #lavoro #Inail #mortisullavoro #Mattarella #TV2000 #NEWS Vai su Facebook

Nel 2024 denunciati 1.202 morti sul lavoro, incidenti in aumento rispetto all'anno precedente; Nel 2024 denunciati 1.202 morti sul lavoro, incidenti in aumento rispetto all'anno precedente; Lavoro, gli incidenti sono in calo ma i morti no. Perché?.

Nel 2024 denunciati 1.202 morti sul lavoro, incidenti in aumento rispetto all'anno precedente - Nel 2024 gli infortuni sul lavoro denunciati all'Inail sono stati 593mila, registrando un lieve aumento rispetto all'anno precedente, legato alla crescita delle denunce degli studenti, che sono salite ... Si legge su msn.com

Sul lavoro 100 morti al mese. Meloni: 'La sicurezza è la priorità' - 202 casi mortali, circa 100 al mese, dati definiti una "sconfitta collettiva". Secondo ansa.it