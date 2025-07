Majorana col preside Giuliano gli innovatori crescono | nasce il Book in Progress Ai la piattaforma di studio personalizzata

Sei pronto a scoprire come l’innovazione scolastica trasforma il futuro? Sedici anni fa, il preside Salvatore Giuliano dell’Istituto Majorana ha dato vita a Book in Progress, una piattaforma di studio personalizzata che continua a rivoluzionare l’apprendimento. Un esempio di come gli innovatori crescono, ispirando generazioni e plasmando nuove possibilità. E oggi, questa rete si prepara a scrivere un nuovo capitolo, portando l’eccellenza educativa oltre ogni confine.

È sempre stato un innovatore: sedici anni fa Salvatore Giuliano, dirigente scolastico dell?istituto Majorana, diede vita alla rete Book in Progress, un progetto pionieristico che.

