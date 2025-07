imprenditori indagati per bancarotta ora le misure interdittive del giudice

Scandalo nel mondo imprenditoriale di Castiglione del Lago: quattro membri di una famiglia nel settore del legname sono stati colpiti da misure interdittive per bancarotta fraudolenta, con l’accusa di aver nascosto beni e proprietà al fisco. Un’operazione che mette in luce le sfide della legalità nel tessuto economico locale, sollevando interrogativi sulla trasparenza e la responsabilità aziendale. La vicenda si sviluppa nel quadro di un’indagine coordinata dalla Procura di Perugia, sotto la guida di Raffaele Cantone, che continua a fare luce sui fatti…

Bancarotta, anche fraudolenta, per nascondere al fisco beni e proprietà. Con pesanti accuse quattro imprenditori di Castiglione del Lago, tutti membri della stessa famiglia e attivi nel settore del legname, sono stati interdetti per dieci mesi dall’esercizio di uffici direttivi in qualsiasi azienda. Il provvedimento cautelare è stato emesso nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Perugia, diretta da Raffaele Cantone, che indaga su un presunto sistema per eludere i creditori e lo Stato. Al centro dell’indagine, un gruppo aziendale già fallito e in liquidazione giudiziale, noto nel Trasimeno per le opere di falegnameria e realizzazione mobili, anche su misura. 🔗 Leggi su Lanazione.it