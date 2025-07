Perugia una lunga estate di cultura Musica nella Notte di San Lorenzo

Perugia si prepara a vivere una lunga estate di cultura e musica, un’occasione unica per riscoprire le tradizioni e lasciarsi affascinare dall’atmosfera magica della notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, il Comune rievoca il rituale con “E poi scende la sera che accende mille fuochi”, un evento che illuminerà le serate estive perugine e darà il via a un intenso palinsesto di “Serestate”. Una notte da non perdere: scopriamo insieme cosa rende speciale questa festa.

La Notte di San Lorenzo illumina l'estate perugina. Riprendendo la tradizione che celebra il santo patrono con la musica in piazza, il Comune rilancia la festa del 10 agosto con l'evento "E poi scende la sera che accende mille fuochi". E ne fa il cardine e cuore pulsante del vorticoso cartellone di " Serestate ", che invita chi resta in città a viverla con occhi nuovi, nel suo respiro notturno. Il programma è stato presentato ieri a Palazzo dei Priori da Marco Pierini, vicesindaco e assessore alla cultura, e Fabrizio Croce, assessore allo spettacolo dal vivo con Matteo Svolacchia e i protagonisti del 10 agosto (nella foto) "Il cartellone si inserisce in un contesto strepitoso", esordisce Pierini citando i successi del Trasimeno Music Fest e L'Umbria che spacca, in attesa di Umbria Jazz.

