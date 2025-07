La G-Logistic licenzia 50 addetti | La Regione tenga alta l’attenzione I sindacati preoccupati per il futuro

La notizia dei licenziamenti imminenti presso G-Logistic e GXO ha acceso i riflettori sulla sorte di 50 lavoratori nel cuore della Toscana. La regione e i sindacati si mobilitano, preoccupati per il futuro di un settore strategico come quello dell’e-commerce e della logistica. La vertenza è ancora aperta, e l’attenzione resta alta: la partita non è affatto chiusa. È fondamentale monitorare gli sviluppi e sostenere le istanze di chi rischia di perdere il lavoro.

"La vertenza G-LogisticGXO è tutt’altro che conclusa: l’azienda è tornata ad aprire la procedura di licenziamento collettivo, riportando in alto mare il destino dei lavoratori e delle lavoratrici". E’ l’allarme lanciato da Antonino Rocca, segretario generale Fit Cisl Toscana, in merito alle difficoltà delle due aziende che nel sito di Montelupo Fiorentino e a Sesto Fiorentino si occupano di e-commerce e logistica (in via quasi esclusiva per il gruppo Gucci ). Sul piatto c’è il futuro di oltre 50 occupati, quasi tutte donne. "Lo scorso febbraio avevamo manifestato le nostre cautele e perplessità rispetto alle nuove commesse annunciate, a differenza di altri che dichiaravano trionfalisticamente "salvi" i posti di lavoro nelle due aziende. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La G-Logistic licenzia 50 addetti: "La Regione tenga alta l’attenzione". I sindacati preoccupati per il futuro

