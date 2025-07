La nuova strategia del Ppe mina la leadership di Ursula von der Leyen

La nuova strategia del PPE mette in discussione la leadership di Ursula von der Leyen, con una mossa politica senza precedenti: la presentazione della nona mozione di censura dalla nascita delle istituzioni europee. Guidati dagli alleati di George-Nicolae Simion, i parlamentari di estrema destra sfidano apertamente il ruolo della Commissione, mentre il gruppo S&D minaccia di abbandonare una maggioranza ormai labile. La tensione è palpabile: il futuro dell’Europa rischia di essere riscritto.

PiĂą che il deposito della nona mozione di censura nella storia delle istituzioni europee dai Trattati di Roma in poi, presentata da settantotto parlamentari di estrema destra guidati dai seguaci del leader populista rumeno George-Nicolae Simion, e l’annuncio del gruppo S&D di voler uscire dalla cosiddetta maggioranza Ursula che esiste ormai in teoria, ma molto meno nelle aule parlamentari se la Commissione europea non tornerĂ sui suoi passi indietro in materia di impegni ambientali, ha fatto molto rumore a Bruxelles una lunga intervista di Manfred Weber a Euractiv. Il leader del Ppe conferma, e anzi giustifica, la «politica dei due forni», e cioè le alleanze flessibili fra un’ampia coalizione europeista che può contare teoricamente sul sostegno di quattrocentocinquantaquattro parlamentari (Ppe-S&D-Renew-Verdi), e un nuovo accordo di centrodestra o euroscettico che può raccogliere fino a quattrocento parlamentari (Ppe-Ecr-Patrioti-Sovranisti), facendo così a meno dei voti socialdemocratici, liberali e verdi, che non arrivano insieme a trecento seggi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

In questa notizia si parla di: ursula - strategia - mina - leadership

Intervista a Meloni: «La Ue sbaglia strategia. Il mio no a Ursula? Non cambia nulla. Ho agito da leader europeo, non da capo partito».

La strategia politica di Ursula von der Leyen vista da Pier Ferdinando Casini - Pier Ferdinando Casini esprime le sue riflessioni sul duplice ruolo ricoperto da Ursula von der Leyen, ponendo l’accento su una presunta strategia di revanscismo post- Si legge su gaeta.it

“Chiamatemi Ursula”, von der Leyen per le Europee segue la strategia di Meloni - Lettera43 - Se Giorgia Meloni chiede agli elettori di scrivere “Giorgia” sulla scheda, Ursula von der Leyen nei manifesti elettorali per le Europee di giugno si definisce semplicemente “Ursula”. Lo riporta lettera43.it