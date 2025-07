I rider non possono restare a casa con l’aria condizionata

In un’estate rovente come questa, i rider di Milano sfidano il caldo con capi pensati per proteggersi dal sole e dalle alte temperature. Cappello, passamontagna e guanti sono diventati i loro alleati per affrontare la strada, mentre molti preferiscono restare al fresco di casa o in ufficio. Quando arriva l’ora di pranzo, tra un clic sulla app e l’attesa del cibo, si vive la sfida quotidiana tra tempeste di calore e volontà di consegnare.

Cappello, passamontagna e guanti, per non scottarsi e ripararsi dal sole. Nei giorni di caldo torrido estivo, a Milano si vedono rider in bicicletta con un abbigliamento che ricorda i sistemi adottati dalle guide turistiche nei Paesi del Sudamerica. Chi ha l’aria condizionata, a casa o in ufficio, evita di uscire. E nell’ora più calda, che coincide con la pausa pranzo, si apre la app, si sceglie cosa mangiare e si aspetta che il cibo arrivi mentre qualcun altro affronta le temperature roventi imbardato come nelle traversate del deserto. Nel mezzo dell’anticiclone Pluto, la piattaforma Glovo aveva pensato di offrire un “bonus caldo” ai rider disposti a pedalare ben oltre i trenta gradi, con una compensazione che cresceva al crescere della temperatura. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I rider non possono restare a casa con l’aria condizionata

In questa notizia si parla di: rider - casa - aria - condizionata

Cocaina a casa con i rider, token usati come parola d’ordine: undici arresti a Roma - Undici persone sono state arrestate a Roma in un'operazione dei carabinieri che ha smantellato un'organizzazione criminale attiva nella vendita di cocaina e hashish.

Martina Gillio, morta a 22 anni dopo un malore in palestra: «Ho mal di testa», poi il crollo. Nella palestra non c'era l'aria condizionata Vai su Facebook

Asfalto rovente | I rider non possono restare a casa con l’aria condizionata; Il rider al caldo per il vostro sushi? Dategli voi la mancia di 5 euro; Non fate ordini nelle ore roventi: la salute dei rider non vale 5 centesimi.

Aria condizionata, quanto costa utilizzarla per un'ora? I consigli per ridurre la spesa in bolletta - La spesa minima per chi utilizza l'aria condizionata per 8 ore al giorno e dispone di uno tra i modelli più efficienti è quindi di 158,4 euro per 3 mesi ma si può arrivare a un massimo di 720 euro. Riporta affaritaliani.it

La questione dell'aria condizionata, tra benefici e controindicazioni, differenze culturali e crisi climatica - Spiegati i meme sul tema e come utilizzarla in modo corretto per stare bene e impattare meno sul cambiamento climatico ... Si legge su vogue.it