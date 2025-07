LIVE Italia-Irlanda Mondiali rugby U20 in DIRETTA | sfida da dentro o fuori per gli azzurrini

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi ci immergiamo nel cuore dei Mondiali Under 20 di rugby con la sfida tra Italia e Irlanda, un match decisivo che mette in palio il destino degli azzurrini. Dopo aver dato prova di grande carattere contro la temibile Nuova Zelanda, gli uomini di coach Santamaria sono pronti a scendere in campo per dimostrare il loro valore. Rimanete con noi: l'azione sta per iniziare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale di Italia -Irlanda, incontro valevole per la seconda giornata dei Mondiali Under 20 di rugby. Dopo l’ottima e convincente prestazione contro la fortissima Nuova Zelanda, terminata con il punteggio di 14-5 a favore degli All Blacks, l’Italia del coach Roberto Santamaria torna in campo contro un’altra nazionale di blasone dello sport dalla palla ovale, l’Irlanda. Nonostante sia la seconda della rassegna, la partita odierna è cruciale ai fini della qualificazione per le semifinali. Quest’oggi, in quel di Viadana, si prospetta un incontro intenso, con l’Irlanda che cerca il consolidamento del primato nel girone c, ottenuto tramite la sofferta vittoria per 35-28 nei confronti della Georgia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda, Mondiali rugby U20 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per gli azzurrini

