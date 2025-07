Tajani | Massima pressione per tregua a Gaza – Il video

In un contesto di crescente tensione a Gaza, il Ministro Tajani ha espresso la massima pressione per ottenere una tregua duratura, sottolineando l'importanza del ruolo dell'Italia e degli alleati. Durante l'incontro con l'Ambasciatore Fertitta, Tajani ha ribadito il sostegno italiano all'azione diplomatica americana per la pace in Medio Oriente. La comunità internazionale è chiamata a unirsi per favorire il dialogo e la stabilità , poiché il futuro della regione dipende da scelte condivise e responsabili.

(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2025 Il Ministro Tajani a Villa Taverna in occasione della festa del 4 luglio, l'Indipendenza americana, incontra l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Fertitta. “Per l'Italia ci sono due stelle, Unione Europea e l'America, nella nostra politica estera. Sosteniamo l’azione a favore della pace del presidente Trump d’America in Medio Oriente. Stiamo facendo lo stesso anche per raggiungere il cessate il fuoco in Ucraina. Non è facile ma alla fine ce la faremo. L'Italia è pace. Stiamo lavorando in Italia per le persone provenienti da Gaza, molti bambini sono ricoverati nei nostri ospedali e stiamo facendo tutto il possibile per aiutare la popolazione. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: tajani - massima - pressione - tregua

Iran, Tajani: allerta massima in Italia - L'Italia si trova in allerta massima a causa delle tensioni internazionali, con il ministro Tajani che ribadisce l'impegno delle forze dell'ordine nel prevenire attacchi contro obiettivi israeliani, americani e italiani.

Informativa dei ministri Tajani e Crosetto sugli esiti del Vertice NATO - facebook.com Vai su Facebook

Tajani: Massima pressione per tregua a Gaza SOTTOTITOLI; massima pressione per la tregua a gaza; Tajani: Massima pressione per tregua a Gaza.

Tajani: Massima pressione per tregua a Gaza - Il Ministro Tajani a Villa Taverna in occasione della festa del 4 luglio, l'Indipendenza americana, incontra l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Da ilgiornale.it

Tajani: Massima pressione per tregua a Gaza - il Giornale - Tajani: Massima pressione per tregua a Gaza Il Ministro Tajani a Villa Taverna in occasione della festa del 4 luglio, l'Indipendenza americana, incontra l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia ... Lo riporta ilgiornale.it