Cento tonnellate di rifiuti pericolosi Quattro arresti al campo nomadi La maxi indagine sul traffico illecito

Un'indagine drammatica svela il triste volto dello smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. Quattro arresti e oltre cento tonnellate di materiali tossici scoperti in un’area di oltre tre ettari, trasformata in discarica abusiva vicino a un campo nomadi. La maxi operazione, condotta con fermezza, evidenzia l’urgenza di combattere il traffico clandestino e tutelare l’ambiente e le comunità coinvolte. La lotta contro questi crimini continua con determinazione.

Quattro arresti, tre mezzi sequestrati, oltre cento tonnellate di rifiuti pericolosi e un’area vasta più di tre ettari trasformata in discarica abusiva: è il bilancio dell’operazione scattata all’alba di ieri, mercoledì 3 luglio, nell’area del cosiddetto "ex campo volo" di via Ciliegiole, a ridosso del campo nomadi che chiude, de facto, l’operazione iniziata con il sequestro del 23 maggio 2025. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, ha confermato i sospetti sul traffico illecito di rifiuti, andato avanti con modalità sistematiche almeno tra il settembre 2023 e il settembre 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cento tonnellate di rifiuti pericolosi. Quattro arresti al campo nomadi. La maxi indagine sul traffico illecito

