Scalata Mps su Mediobanca Soglia minima dell’Ops al 35%

L’operazione di scalata di MPS su Mediobanca si fa più concreta, con una soglia minima del 35% dei diritti di voto. Questa condizione, essenziale per l’efficacia dell’offerta pubblica di scambio, rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla precedente soglia del 66,67%. MPS punta a consolidare la propria posizione in un’ottica strategica che potrebbe ridefinire gli equilibri nel panorama finanziario italiano. La partita è ancora aperta, e tutto potrebbe dipendere dalla capacità di MPS di raggiungere questa quota cruciale.

L’efficacia dell’offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca è subordinata al conseguimento di una partecipazione rappresentativa di almeno il 35% dei diritti di voto esercitabili in assemblea. Lo si legge nel prospetto dell’aumento di capitale pubblicato dal Monte dei Paschi di Siena. Questa soglia, a differenza di quella del 66,67%, non è rinunciabile, si legge nel documento diffuso in serata. Mps ritiene che una partecipazione in Mediobanca compresa tra il 35 e il 50% "sia idonea a consentire all’offerente di ottenere il controllo di fatto" di Piazzetta Cuccia "esercitando un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di Mediobanca e incidendo sul generale indirizzo della gestione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scalata Mps su Mediobanca. Soglia minima dell’Ops al 35%

