Caldo torrido per gli animali del Bioparco di Roma ghiaccioli di frutta e yogurt – Il video

In un’estate rovente come quella attuale, il Bioparco di Roma si trasforma in un vero e proprio rifugio di frescura per i suoi ospiti animali. Con l’anticiclone Pluto che imperversa, lo staff ha trovato un modo originale e goloso per aiutarli: ghiaccioli di frutta e yogurt! Scopri come queste dolcezze rinfrescano primati e lemuri, offrendo sollievo e benessere in un contesto di cura e attenzione alle esigenze di ogni animale.

(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2025 La morsa dell’anticiclone Pluto non molla, dunque lo staff zoologico e veterinario del Bioparco di Roma adotta degli accorgimenti che aiutano agli animali di affrontare le temperature altissime. Alle varie specie di primati, come i tamarini imperatore e i lemuri catta, i guardiani distribuiscono ghiaccioli di frutta congelati a base di mele, albicocche e cocomero, accompagnati da canne di bambù ripiene di yogurt. Oltre a dare refrigerio, questi ultimi ‘strumenti’ sono una forma di arricchimento ambientale e consentono agli animali di aguzzare l’ingegno per trovare il cibo. 🔗 Leggi su Open.online

