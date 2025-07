Rafforzata la sicurezza a Montevarchi Controlli e agenti fino a tarda notte

MonteVarchi si anima di nuova sicurezza: con sei poliziotti in più, controlli intensificati e una rete di vigilanza rafforzata, la città si prepara a vivere in un ambiente più protetto e sereno. Le misure adottate testimoniano l’impegno delle istituzioni nel garantire tranquillità ai cittadini e tutela ai luoghi pubblici. Più occhi e più risposte: la sicurezza a Montevarchi si rafforza, perché il benessere di tutti è una priorità imprescindibile.

Dopo l’arrivo di sei nuovi poliziotti nel commissariato di viale Diaz, continua a Montevarchi il potenziamento dei controlli di sicurezza. Per il monitoraggio del territorio è stato ampliato il servizio di Polizia Municipale ed è ripartita la collaborazione con l’ Associazione Nazionale Carabinieri. Più occhi, dunque, a vigilare sulla città a tutela dei cittadini e dei luoghi. I vigili urbani saranno operativi in due turni settimanali fino alle ore 1 e con due prolungamenti del servizio pomeridiano fino alle 24, garantendo così una copertura serale per quattro giorni alla settimana. A supporto di questo rafforzamento, per una copertura completa, è ripartita anche la collaborazione con le due Associazioni Nazionali dei Carabinieri di Montevarchi e del Valdarno per il monitoraggio nel centro storico e nelle aree pubbliche più critiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rafforzata la sicurezza a Montevarchi. Controlli e agenti fino a tarda notte

In questa notizia si parla di: sicurezza - montevarchi - controlli - rafforzata

Montevarchi. “Maggiore sicurezza in via Marconi” - A Montevarchi, il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici ascoltano le preoccupazioni dei cittadini riguardo la sicurezza in via Marconi.

Rafforzata la sicurezza a Montevarchi. Controlli e agenti fino a tarda notte; Sicurezza a Montevarchi controlli serali potenziati e monitoraggio con le Associazioni dei Carabinieri.

Rafforzata la sicurezza a Montevarchi. Controlli e agenti fino a tarda notte - Il monitoraggio del territorio è stato ampliato: in azione polizia, vigili e associazione nazionale carabinieri . Si legge su lanazione.it

Sicurezza a Montevarchi, controlli serali potenziati e monitoraggio con le Associazioni dei Carabinieri - E’ stato potenziato il servizio della Polizia Municipale prevedendo due turni settimanali fino alle ore 1. Come scrive lanazione.it