Brt lavori al via dal capolinea Nuova era per il trasporto a Bari

Pronti a cambiare il volto della mobilità urbana a Bari? A partire da lunedì, i lavori per il rivoluzionario progetto Brt—Bus Rapid Transit—prenderanno il via dal capolinea di via di Maratona, segnando l’inizio di una nuova era di trasporto rapido, efficiente e sostenibile. Una sfida ambiziosa che promette di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e rendere la città più dinamica. La rivoluzione parte ora!

Partiranno lunedì, dal capolinea in via di Maratona, i lavori per il progetto Brt? Bus Rapid Transit, il nuovo servizio di trasporto che mira a rivoluzionare la mobilità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Brt, lavori al via dal capolinea. «Nuova era per il trasporto a Bari»

BRT Bari: al via lunedì 7 luglio i lavori per il nuovo capolinea in via di Maratona - Il sistema BRT di Bari prevede quattro linee principali — Blu, Rossa, Verde e Lilla — tutte con corsie riservate per oltre il 70% del percorso e bus elettrici a doppia cassa di 18 metri. Scrive giornaledipuglia.com

Bari, BRT – Bus Rapid Transit: da lunedì al via i lavori al capolinea di via Maratona - (FERPRESS) – Bari, 3 LUG – Partiranno lunedì 7 luglio i lavori previsti per la realizzazione del nuovo Capolinea in via di Maratona nell’ambito del progetto BRT – Bus Rapid Transit finanziato dall’Uni ... Lo riporta ferpress.it