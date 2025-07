il premio strega e il grande romanzo italiano di temptation island

Nel vortice di emozioni contrastanti tra premi letterari e reality show, Alessio, un avvocato con un italiano in bilico, si trova al centro di una storia che unisce dramma quotidiano e grandi riflessioni. La sua vita, fatta di sentimenti negativi e tensioni familiari, rischia di sfociare in un confronto che potrebbe cambiare tutto. Ma cosa si nasconde dietro le sue parole e le sue scelte? Scopriamolo insieme.

«Mi vivo le nostre giornate con un mix di emozioni pressochĂ© negative che mi fanno soffrire»: Alessio è un avvocato, l’unica categoria che parli un italiano persino piĂą traballante di quello dei medici e dei giornalisti, vive a casa di una donna che ha dieci anni piĂą di lui, e non è che per le emozioni pressochĂ© negative possa cominciare a pagarsi l’affitto. Tre ore piĂą tardi, quando la fidanzata di Alessio lo convoca al falò di confronto anticipato, lui piange, urla, dice che lei non lo ama perchĂ© vuole togliergli questa pazzeschissima occasione, «io questo programma me lo sono studiato col cervello», dice a Bisciglia «tu per me sei una persona importante, anche se non ti ho mai conosciuto». 🔗 Leggi su Linkiesta.it